Ariano: illuminazione pubblica a singhiozzo e pali da sostituire in molte zone Il comune ha partecipato al bando Consip ed è in attesa del progetto di riqualificazione

C'è un altro palo inclinato, ben visibile a tutti, lungo la strada provinciale che porta allo scalo ferroviario di Ariano Irpino, in località Tranzano. Dopo Difesa Grande e San Tommaso un'ennesima richiesta di intervento. In contrada Viggiano invece 78 alloggi è in atto un problema alla rete accanto alla cabina elettrica, che provoca illuminazione ad intermittenza nei pressi dei box garage.

Un problema quello della pubblica illuminazione che dura purtroppo da anni ad Ariano Irpino, dal centro alle periferie.

Il comune a quanto pare dovrebbe affidarsi a ditte esterne attualmente con tanto di impegno economico ma non vi sarebbero risorse disponibili nelle casse dell'ente. Procedure che tra l'altro devono essere autorizzate dai revisori contabili.

Il comune ha partecipato al bando Consip e si è in attesa del progetto di riqualificazione predisposto da Edison, per poi procedere alla sostituzione dei pali ammalorati e pericolanti e di tutte le armature stradali.