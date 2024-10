Casa Reale: "Incentivare le nozze per rilanciare l'economia del territorio" Dalla piccola Svizzera dell’Irpinia a Sturno il monito del sindaco Vito Di Leo

Cresime, comunioni, battesimi ma sempre meno matrimoni in Campania. Il dato è nazionale. Dall'Irpinia uno stratagemma.

Incentivare le nozze nelle aree interne per rilanciare l’economia del territorio. La sfida passa per l’Irpinia e vede come protagonista la magnifica struttura di Casa Reale a Sturno gestita dall'imprenditore Giancarlo Molinario pronta ad ospitare l’evento dell’anno con Maria Grazia Cucinotta.

Una fiera sposi dedicata al matrimonio, che mira valorizzare il territorio e le sue grandi potenzialità. Dalla piccola Svizzera dell’Irpinia a Sturno ecco Casa Reale in tutto il suo splendore, pronta ad ospitare Maria Grazia Cucinotta per un evento straordinario, ricco di novità sorprendenti in programma il 30 novembre e 1° dicembre. A fare gli onori di casa insieme al patron Giancarlo Molinario, sarà il sindaco Vito Di Leo.

"Casa Reale è una struttura bellissima e merita tutta l'attenzione nostra, dei territori limitrofi. Una struttura che noi abbiamo sempre attenzionato. Come amministrazione comunale stiamo facendo di tutto, insieme ad altri comuni vicini, per promuovere queste nostre eccellenze e questa è una di quelle. L'ho segnalata a varie personalità che si interessano di turismo soprattutto di qualità".