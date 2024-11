Ariano: incredibile, guardate in che condizioni versa questo palo Siamo in via Sant'Antonio, lungo la strada che porta al cimitero

Siamo lungo la strada che porta dritto al cimitero in via Sant'Antonio ad Ariano Irpino. La foto non ha bisogno di tante parole. E' lo stato in cui versa un palo della pubblica illuminazione sul marciapiedi.

Siamo dinanzi al civico 31 per essere ancora più precisi. Il palo è letteralmente stropicciato come un foglio di carta alla base. E' così da diverso tempo senza che mai nessuno si sia adoperato per sostituirlo. A notarlo sono stati in tanti, compreso noi, in questi giorni in cui molti preferiscono raggiungere a piedi il luogo sacro dal centro per porgere un saluto ai propri cari.

E non siamo così distanti dall'altro palo sventurato di via Giacomo Matteotti inclinato davanti ad un'abitazione.

Ma davvero si aspetta una tragedia per intervenire? Il Comune se accadrà qualcosa è avvisato da questo ennesimo appello datato 1° novembre 2024.