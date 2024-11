Ariano: afflusso regolare nel cimitero grazie alla protezione civile In campo il gruppo comunale insieme alla polizia municipale

Afflusso ordinato nel cimitero di Ariano Irpino in vista della commemorazione dei defunti grazie alla grande opera dei volontari del gruppo comunale protezione civile affiancati nelle fasi più movimentate dalla polizia municipale. Ricambi continui nel grande piazzale adibito a parcheggio.

Sosta vietata lungo tutto il muraglione esterno del camposanto. Una scelta intelligente per evitare code e rallentamenti.

In visita ai propri cari come ogni anno tanti emigranti giunti da varie parte d'Italia. Viali ordinati all'interno grazie al lavoro meticoloso degli operai della cooperativa Irpinia servizi diretta da Saverio Cuoco e dell'area tecnica del comune.

In funzione il servizio navette. L'amministrazione comunale di Ariano Irpino - attraverso una nota fa sapere - che in occasione della festa di ognissanti celebrata ieri e della commemorazione dei defunti, ha predisposto un servizio di navette gratuito, durante l'apertura luogo sacro, che funzionerà in orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con frequenza andata e ritorno ogni 60 minuti sulla tratta Manna-Camporeale. Tutte le corse transiteranno verso il piazzale del cimitero. Il servizio è a cura dell'azienda mobilità ufitana.