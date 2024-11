Grottaminarda: 100 anni per l'esperto di innesti e potature L'omaggio dell'amministrazione comunale a nonno Alessandro Inglese

Ha compiuto ieri 100 anni Alessandro Inglese di Contrada Marmore a Grottaminarda. L'Amministrazione comunale a nome dell'intera comunità ha voluto rendergli omaggio con una targa per sottolineare un tale importante traguardo emblema di esperienza, saggezza e memoria storica.

Nonno Alessandro è un agricoltore esperto, specializzato in innesti e potature. Seppur richiamato, per un soffio non ha combattuto, grazie all'armistizio, ha però vissuto il difficile periodo storico del dopoguerra, fatto di disagi e stenti, è quindi emigrato in Svizzera per risollevare le sorti della famiglia ed è ritornato a Grottaminarda negli anni 80 realizzando, con non pochi sacrifici, il sogno di costruirsi una nuova casa.

Lucido e presente a sè stesso, oggi si gode l'affetto della sua bella famiglia, il figlio Giuseppe e la nuora Antonietta, due nipoti ed una piccola pronipote, Alice, ricordando aneddoti, momenti belli e meno belli.

Fino a qualche anno fa ha continuato a girare con la sua Ape-car e a leggere il giornale senza occhiali. Alla domanda su quale sia il suo segreto di tanta longevità e buona salute, svela: un bicchiere di vino al giorno.