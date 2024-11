Distretto diffuso commercio terre dell'ufita: Bernarda Ferragamo coordinatrice Grottaminarda ente capofila: "Si tratta di un incarico a titolo gratuito e di grande responsabilità"

Si è riunita ieri, a palazzo di città a Grottaminarda, l'assemblea del distretto diffuso del commercio "Terre dell'Ufita". All'ordine del giorno la nomina del coordinatore che è ricaduta, dopo una valutazione dei curricula pervenuti ed un breve confronto tra sindaci, delegati e rappresentanti delle associazioni di categoria, sulla figura di Bernarda Ferragamo, esperta in comunicazione e ricerca sociale.

Si tratta di un incarico a titolo gratuito e di grande responsabilità per una figura che dovrà condurre il distretto alla fase operativa e quindi cogliere una serie di opportunità dedicate ai settori del commercio e del turismo.

Il sindaco Marcantonio Spera e l'amministrazione comunale di Grottaminarda (ente capofila) augurano buon lavoro a Ferragamo e la ringraziano sin da ora per quanto farà per il distretto diffuso del commercio e quindi per il territorio.

"Sono molto soddisfatta perchè conosco bene le competenze, la preparazione e la conoscenza del territorio da parte di Bernarda Ferragamo, d'altra parte il suo curriculum parla da sé . afferma l'assessora delegata al commercio del comune di Grottaminarda, Doralda Petrillo, che ha seguito come sempre in maniera meticolosa e puntuale tutto l'iter per la costituzione e l'approvazione del distretto. Sono soddisfatta perchè è una donna, perchè è molto giovane, conosce bene le realtà dei comuni facenti parte del distretto e perchè fa ricerca sociale con particolare attenzione alle nuove generazioni ed alle politiche necessarie a combattere lo spopolamento delle aree interne.

Queste le motivazioni che hanno orientato la scelta verso il suo nome. Contiamo sulla figura di Ferragamo per elaborare insieme strategie e programmi utili a potenziare l'attrattività dei nostri luoghi e quindi ad un rilancio delle attività commerciali e produttive".