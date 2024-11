Giornata del ringraziamento: Uniagri in piazza ad Ariano con i propri associati L'invito del Vescovo Sergio Melillo in occasione della giornata nazionale dedicata all'agricoltura

"Su invito del Vescovo Sergio Melillo, la nostra associazione Uniagri con i propri associati é stata presente alla giornata del ringraziamento. É stata una bella mattinata occasione piena di spunti di riflessione proposti dal nostro Vescovo che non perde occasione per manifestarci l'apprezzamento e la vicinanza per la causa per la quale ci stiamo impegnando: riportare gli agricoltori e l'agricoltura al centro del dibattito pubblico e dell'attenzione della politica economica per contrastare l'impoverimento e lo spopolamento delle aree interne come ha sottolineato anche il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. Un grazie va all'impegno del direttivo arianese ed a tutti gli associati che sono intervenuti". E' il contenuto della nota a firma di Uniagri.

In molti ieri mattina hanno atteso l'arrivo dei mezzi agricoli parati a festa in piazza così come era stato annunciato. La concomitanza di Montella ma soprattutto il lavoro frenetico nei campi di questi giorni da parte degli agricoltori non ha consentito di poter partecipare in maniera massiccia come gli altri anni a questa iniziativa svoltasi in anticipo rispetto alle altre edizioni organizzate sempre in maniera puntuale da Coldiretti.

Ed è la stessa confederazione ad annunciare attraverso che la manifestazione non si spegnerà. A fine mese i trattori torneranno festosamente in piazza come vuole la tradizione nell'ultima domenica di novembre.