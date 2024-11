Dramma acqua, piove sul bagnato: ancora una giornata nera Rottura sulla condotta adduttrice diametro 800 a Castelfranci ed è caos

Piove sul bagnato ad Ariano Irpino. Le precipitazioni in atto finiranno per nascondere le numerosissime perdite lungo le strade non riparate e nelle case l'acqua continua a mancare con interruzioni ormai quotidiane.

E' di oggi l'ultimo avviso da parte dell'alto calore:

"A causa della rottura sulla condotta adduttrice diametro 800 in agro di Castelfranci, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei comuni interessati è sospesa, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione, la cui ultimazione è prevista in serata.

Inoltre, al fine di garantire un corretto approvvigionamento nella giornata del 14 novembre, sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 del 13.11.2024 alle 6.00 del 14.11.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione. Si precisa che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse".

Ecco l'elenco dei comuni interessati dall'aennesimo blocco:

ARIANO IRPINO TORELLA DEI LOMBARDI VILLAMAINA GESUALDO GROTTAMINARDA STURNO MELITO IRPINO MONTECALVO IRPINO SAVIGNANO IRPINO GRECI VILLANOVA DEL BATTISTA FONTANAROSA FLUMERI CASTELFRANCI MIRABELLA ECLANO TAURASI BONITO APICE PADULI PIETRELCINA S. ARCANGELO TRIMONTE PESCO SANNITA PAGO VEIANO REINO CASALDUNI LUOGOSANO FRAGNETO MONFORTE CAMPOLATTARO PONTELANDOLFO LIONI SANT’ANGELO ALL’ESCA PATERNOPOLI