Ariano: La chiesa prega per il comparto agricolo, in ginocchio causa siccità Il raduno degli agricoltori nel Santuario di San Liberatore

La chiesa prega per il comparto agricolo, in ginocchio a causa della siccità in Campania. Situazione molto critica nelle aree interne. Ad Ariano Irpino, il raduno degli agricoltori nel Santuario di San Liberatore.

Piccoli e grandi, hanno portato sull’altare i prodotti della terra, frutto di un’annata difficile a causa soprattutto dell’allarme siccità che ha colpito il comparto agricolo.

Una giornata di festa e di riflessione con trattori addobbati all’esterno e una folta partecipazione di operatori della terra tutti appartenenti alla ridente contrada. C'è chi ha portato buoi, animali da cortile e prodotti tipici in bella mostra, sotto lo sguardo della statua del grande Cristo.

Ha celebrato la liturgia il parroco don Vincenzo Losanno, il quale ha ringraziato gli agricoltori per il grande lavoro che svolgono quotidianamente, mai come in questo momento in condizioni di estrema difficoltà legate soprattutto ai cambiamenti climitaci.

Oggi alle 14 nell'edizione del telegiornale di Otto Channel sul canale 16 del digitale terrestre il servizio sull'avvenimento.