Festa itinerante del ringraziamento: ecco Greci, domenica è la volta di Zungoli L'niziativa promossa dall'associazione Uniagri nelle aree interne

Continua la festa del ringraziamento. Ieri è stata la volta del comune di Greci. Si sono riuniti nella piazza del paese i trattori con alla guida gli agricoltori,i custodi della terra .

Iniziativa promossa dall'associazione Uniagri: "Nella vita degli agricoltori, il lavoro è sacrificio, pazienza, passione, ma in ogni cosa che fanno ringraziano Dio per il suo sostegno e per i frutti della terra,loro sostentamento.

Presenti in piazza il sindaco Nicola Luigi Norcia, l'aamministrazione comunale e il parroco don Salvatore Olivieri.

"Un ringraziamento va a coloro che hanno organizzato questo evento, in particolare al consigliere dell'agricoltura Liberato Trancucci, nonché socio della nostra associazione Uniagri".

Prossimo appuntamento con la giornata del ringraziamento sarà domenica 24 novembre a Zungoli.