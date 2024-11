Ariano: scandalose le condizioni in cui versa il tratto stradale Orneta-Masciano Appello urgente alla provincia di Avellino

"Ecco che cosa ci meritiamo nelle nostre contrade, ma vi sembra normale un "ripristino" stradale del genere, è davvero vergognoso. Davvero non abbiamo parole. E' lo sfogo comprensibile degli abitanti di contrada Masciano e Orneta ad Ariano Irpino. Due zone rurali completamente abbandonate.

Per non parlare di località Maddalena e Valdugliano. Sono strade diventate ormai impercorribili e ad alto rischio.

Ma è la provinciale 237 la più scandalosa. Mai l'avrebbe lasciata in queste condizioni il compianto assessore provinciale Generoso Cusano, mai. Pochi giorni dopo uno scavo nei pressi di alcune abitazioni è stato effettuato un ripristino dell'asfalto pietoso, diventato ora ad altissimo rischio per i tanti automobilisti che attraversano a tutte le ore del giorno questa importante arteria che collega Ariano con Villanova del Battista, Zungoli e la vicina Puglia.

Per non parlare di un altro avvallamento della sede stradale, a pochi metri dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie in contrada Orneta, dove in tanti hanno già subito danni.

Viene rivolto un appello al presidente della provincia e ai consiglieri irpini affinchè possa essere al più presto asfaltato completamente questo tratto di strada. "Basta pezze o piccoli tratti asfaltati in maniera disordinati. Chi controllo lo svolgimento di questi interventi?"