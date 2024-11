Giornata mondiale diritti bambini e adolescenti: Ariano c'è In evidenza la scuola dell'infanzia e primaria dell'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani

In occasione della giornata dei diritti dell’infanzia, in molti plessi della scuola dell’Infanzia e primaria dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, gli alunni con i docenti hanno svolto attività di sensibilizzazione in merito all'importanza dei fanciulli e degli adolescenti nel mondo.

L'ottima dirigente scolastica Filomena Colella, persona particolarmente dinamica ha ribadito l’impegno dell’istituzione scolastica nel garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei fanciulli, in primis il diritto all’istruzione e all’educazione.

Il suo invito a riflettere sull’importanza della giornata è stato rivolto, tramite una significativa circolare, a tutti i docenti, ai quali la preside ha chiesto di porre l’attenzione sull’obiettivo di promuovere la solidarietà internazionale, la consapevolezza tra i bambini di tutto il mondo e il miglioramento del loro benessere.

A tal proposito è importante trasmettere agli alunni il valore della convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Onu, è il primo documento a riconoscere i bambini come individui a pieno titolo, con diritti e opinioni, a livello internazionale. Composta di 54 articoli, la convenzione è stata ratificata da tutti i Paesi del mondo, esclusi gli Stati Uniti.

Alla base di questo documento così importante ci sono i 4 principi fondamentali, che sono imprescindibili per il riconoscimento dei bambini come soggetti di diritto.

La risposta all’invito della preside non si è fatta attendere,infatti la comunità scolastica del “ Don Milani ha espresso tutta la sua creatività attraverso diversi momenti di condivisione, ognuno caratterizzato da un diverso canale di comunicazione: disegni, cartelloni, poesie, canti, foto e video.

Le classi IV A-B , scuola primaria plesso Calvario nella biblioteca scolastica, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia hanno ospitato la presidente della Fidapa di Ariano Irpino, Filomena Gambacorta, che ha illustrato agli alunni l’impegno della sua associazione presente in tutto il mondo oltre che ad Ariano Irpino, da sempre in prima linea per il rispetto dei diritti delle donne, per le quali è stata autrice della carta dei diritti delle bambine.

I bambini, guidati dai loro docenti, si sono fatti portavoce dei 10 diritti fondamentali dell’infanzia, leggendone il contenuto, mentre le bambine hanno letto gli articoli della carta dei diritti delle bambine.

La dirigente, presente all’evento, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il lavoro svolto dai piccoli cittadini del mondo, augurando loro di continuare a fare della scuola e della cultura la loro arma vincente. Il momento si è concluso sulle note di Super-eroi”, dedicata a tutti i bambini del mondo…