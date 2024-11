Ariano: un ospedale veterinario, canile e impianto smaltimento nell'ex macello L'annuncio da parte del direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante

Un ospedale veterinario, con annesso canile e impianto di smaltimento autorizzato per l'abbattimento di animali infetti ad Ariano Irpino. Sorgerà nell'ex macello di Camporeale, struttura mai entrata in funzione e depredata nel corso degli anni.

A dare l'annuncio è stato il direttore dell'Asl di Avellino Mario Ferrante, nel corso dell'inaugurazione della due giorni di studi promossa in sinergia con il Cervene, centro regionale per la prevenzione e gestione delle emergenze nell'aula magna del presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

Si tratta di una struttura innovativa e di grande rilevanza sul territorio, considerata la cronica emergenza legata al randagismo che potrebbe rappresentare una vera svolta per i comuni, soprattutto nelle aree interne.

"Il progetto - ha assicurato Ferrante che dopo aver rifatto totalmente l'ospedale arianese si appresta a compiere un nuovo miracolo - necessita solo di essere approvato dalla regione Campania. Ci sono tutte le condizioni per far si che quest'opera diventi realtà nel nucleo industriale di Camporeale ad Ariano Irpino. Parliamo di un investimento pari a circa cinque milioni di euro. In Campania c’è una realtà del genere solo in provincia di Salerno. Noi diventeremo un punto di riferimento per Avellino, Benevento e zone limitrofe".