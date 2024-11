Grottaminarda all'assemblea nazionale Anci: il sindaco Spera tra i delegati L'organismo ha eletto come nuovo presidente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Anche quest'anno una delegazione di amministratori di Grottaminarda ha partecipato all’assemblea nazionale dell'Anci che si è tenuta presso il centro congressi di Torino dal 20 al 22 novembre. Questa volta è stato il sindaco, Marcantonio Spera, in prima persona, a partecipare in quanto designato in occasione dell'assemblea regionale, tra i 28 delegati per l'elezione del nuovo presidente nazionale di Anci, insieme a lui l'assessora delegata all'Istruzione, Marilisa Grillo e la direttrice del museo antiquarium “Filippo Buonopane”, Luana Vitale.

La 41^ assemblea nazionale Anci dal titolo "Facciamo l'Italia giorno per giorno", ha sancito l’elezione quale nuovo presidente nazionale di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Sostituisce Roberto Pella, nominato presidente ad interim dopo che il suo predecessore, Antonio Decaro, già sindaco di Bari, era stato eletto europarlamentare alle elezioni europee di giugno.

Transizione ecologica e digitale, sostenibilità ambientale, piano integrato trasporti, turismo, attuazione e realizzazione del Pnrr: questi e molti altri i temi affrontati per contribuire a rendere l’Italia un posto migliore.

L’Anci rappresenta, unanimemente, una preziosa occasione di confronto per sindaci ed amministratori locali, indispensabile per mettere in campo, quotidianamente, le migliori azioni a beneficio dei territori e della qualità di vita delle persone.

"Incontrare tanti sindaci ed amministratori di Italia, ascoltare interventi, conoscere altre esperienze virtuose e raccogliere nuove sfide, è stata davvero una grande opportunità - afferma l'assessora Marilisa Grillo - è stata una grande emozione poter ascoltare il presidente della Repubblica Mattarella, in particolare quando ha elogiato il coraggio e l’impegno di tutti gli amministratori. Parole decisamente motivanti per noi che siamo sul territorio tra mille difficoltà".

"Per il futuro - dichiara Marcantonio Spera - l'Anci sarà un riferimento importante per le nostre comunità. Peccato non aver integrato con forza questa rete campana e nazionale prima. Adesso recupereremo con decisione. Intanto un grande augurio di buon lavoro al neo presidente Gaetano Manfredi ed un rigraziamento al presidente uscente, Antonio Decaro, per il prezio lavoro svolto in questi anni".