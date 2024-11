Pannelli luminosi informativi spenti sulla statale 90 ad Ariano, come mai? Da Cardito a rione Martiri è buio pesto

Pannelli luminosi all'ingresso della città nei due versanti Martiri e Cardito ad Ariano Irpino perennemente spenti. A denunciare la mancanza i tanti automobilisti e pedoni che percorrono giornalmente la statale 90 delle puglie. Il primo è posizionato in località Perazzo, all'imbocco di rione Martiri, il secondo poco dopo il carcere Campanello in prossimità del bivio Fontanangelica. Entrambi non danno segni di vita da tempo. Sono stati di grande utilità soprattutto durante l'emergenza Covid e in occasione delle varie manifestazioni della città attraverso la comunicazione di notizie utili ai viaggiatori. Qualcuno può spiegare il motivo di questa disattivazione?