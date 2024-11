Terremoto 1980, 44 anni dopo il ricordo a Sant'Angelo con Piantedosi e Musumeci I ministri Piantedosi e Musumeci oggi a Sant'Angelo dei Lombardi per commemorare i 44 anni dal sisma

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, insieme al collega Musumeci, questa mattina è stato presente a Sant'Angelo dei Lombardi per esprimere la solidarietà del Governo all’intero territorio dell’Irpinia, che ancora vive il ricordo indelebile del devastante terremoto del 23 novembre 1980.

"Qui nacque la Protezione Civile, grazie a Zamberletti a cui dedichiamo la struttura – ha dichiarato Piantedosi - la presenza del governo oggi è un gesto simbolico, ma ricco di significato, che intende dimostrare che il territorio e la sua gente non sono mai stati dimenticati".

La nascita del sistema nazionale di protezione civile

Musumeci: “La cultura della prevenzione non c'è ancora e quindi lavorare molto sulla prevenzione. A distanza di oltre quarant’anni ho il dovere di dire che in Italia la prevenzione non è ancora un oggetto particolarmente conosciuto, abbiamo bisogno di convincerci che soltanto con la prevenzione si possono, non evitare le tragedie, ma mitigarne gli effetti e i risultati e siamo qui come diceva il collega Piantedosi non solo per rendere omaggio ai circa 3000 cittadini che hanno perso la vita in quella tragedia una delle più grandi calamità del novecento ma anche perché si possa riproporre un monito a tutti”.