Emergenza idrica, Cataruozzolo: "Richiedere subito lo stato di calamità naturale L'appello del segretario Pd di Grottaminarda alla deputazione regionale

Emergenza idrica in Irpinia, dichiarazione del segretario Pd di Grottaminarda Nicola Cataruozzolo: "Fermo restando tutte le richieste e le promesse.

La deputazione regionale deve intervenire sulla possibilità di costituire l’unità di crisi regionale per l’emergenza idrica e poi far deliberare all giunta regionale lo stato di calamità naturale, da qui aprire l’iter per lo stato di emergenza con la nomina a Commissario di Vincenzo De Luca per almeno sei mesi.

Il riconoscimento dello stato di emergenza, significa avere una dotazione di fondi (la Basilicata ha ricevuto 12 milioni e 600 mila euro) per finanziare il sistema di soccorso-assistenza alla popolazione e interventi infrastrutturali urgenti proposti da da alto calore servizi.