Carife: cresce l'attesa nella Baronia per i mercatini di Natale Stand enogastronomici, artigianato e prodotti locali domenica 22 dicembre dalle 10.00 alle 22.00

Il Natale nella Baronia. In campo a Carife l'associazione Tourniquet. E' il presidente Marco Salvatore ad annunciare con grande soddisfazione l’organizzazione della prima edizione dei mercatini di Natale in paese.

"Questo evento, che si terrà il prossimo 22 dicembre presso la suggestiva località Grotte, rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità, non solo per il suo valore culturale e sociale, ma anche per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze.

Un ringraziamento doveroso va innanzitutto al Comune di Carife e alla Comunità Montana dell’Ufita, che hanno deciso di patrocinare l’evento e ci stanno fornendo un supporto fondamentale, sia sul piano organizzativo sia su quello logistico. La loro collaborazione dimostra ancora una volta come il lavoro sinergico tra istituzioni e associazioni locali possa generare iniziative di valore che contribuiscono alla crescita della nostra comunità.

Desidero inoltre sottolineare l’impegno straordinario dei giovani membri della nostra associazione, che con dedizione, creatività ed entusiasmo stanno curando ogni minimo dettaglio per garantire la migliore riuscita di questa manifestazione. Si tratta di una squadra affiatata che sta lavorando instancabilmente per trasformare una visione in realtà e offrire a Carife un evento che possa essere ricordato e, auspicabilmente, replicato negli anni a venire.

I mercatini di Natale saranno un’occasione unica per immergersi nella calda atmosfera natalizia. I visitatori avranno la possibilità di passeggiare tra gli stand di artigianato e prodotti enogastronomici locali, apprezzando le tradizioni del nostro territorio. Non mancheranno momenti di intrattenimento grazie alla presenza di artisti di strada e alla casetta di Babbo Natale, pensata per regalare un tocco di magia ai più piccoli.

A partire dalle 19:00, l’area food offrirà un’ulteriore esperienza conviviale, con prelibatezze tipiche e piatti preparati con cura per esaltare i sapori della nostra terra. Inoltre, grazie alla disponibilità di un’area camper attrezzata e al servizio navetta, ci auguriamo di accogliere non solo i cittadini di Carife e dei comuni limitrofi, ma anche visitatori da altre parti della regione.

La speranza è che questo evento possa rappresentare non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale, artigianale e gastronomico della nostra comunità.

Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questa giornata speciale. Siamo certi che, con il contributo di tutti, riusciremo a dare vita a un evento che non solo celebra la magia del Natale, ma rafforza il senso di appartenenza alla nostra terra e il desiderio di costruire insieme il futuro di Carife".