Ariano: "Avete rimesso in piedi mia madre con amore e grande competenza" Lettera di elogio al reparto di ortopedia del Frangipane-Bellizzi

"Avete rimesso in piedi mia madre, come se appartenesse ad ognuno di voi, curandola con amore e grande professionalità. Nella mia vita, non ho mai visto così tanta umanità e competenza".

A scriverci è Pietro Salis, figlio di una paziente di 75 anni ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

"Mia madre è giunta in pronto soccorso a causa di una frattura femorale su protesi. E già qui c'è stata una grande attenzione da parte di tutto il personale guidato dal direttore Silvio D'Agostino. Costantemente infornato delle sue condizioni, cordialità e professionalità. Mia mamma è stata poi ricoverata nel reparto di ortopedia dove è stata presa in cura dal primario Mario Sabatini, un medico ma soprattutto un grande uomo. E' stato sin dal primo momento accanto a mia madre, ci ha informato di ogni cosa con parole semplici e chiare. Una disponibilità che non ho mai visto in un ambiente ospedaliero. Insieme a lui tutta l'equipe, caposala, infermieri e Oss. Una grande educazione, direi straordinaria. Come se stessero curando la loro mamma. Per non parlare della pulizia all’interno del reparto.

Questa esperienza mi ha insegnato che dobbiamo avere maggiore fiducia verso chi opera nel nostro ospedale.

Altrove non avrebbe avuto e ne sono certo, tutte queste meticolose accortezze. Ora mia madre sta bene, verrà dimessa e seguirà un percorso di riabilitazione. Ed a nome suo e mio personale che voglio ringraziare tutti a partire da chi ha letteralmente rifatto totalmente questo ospedale, come il direttore generale dell'Asl Mario Ferrante, permettendoci di poter curare qui, come accaduto per mia madre, i nostri familiari, senza spostarci altrove.

Un ospedale che merita rispetto e questo è un reparto di eccellenza grazie alla grande professionalità e straordinarie doti umane del primario Mario Sabatini".