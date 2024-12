Ariano: scempio nelle piazzole e rifiuti bruciati pur di non differenziarli Ennesima cartolina dell'inciviltà. Ecco contrada Manna

Ennesima cartolina dell'inciviltà in località Manna ad Ariano Irpino. Accade in ogni festività e non poteva mancare all'Immacolata.

Ecco che cosa hanno trovato stamane gli addetti alla raccolta dei rifiuti. E tale scempio provocato da incivili provenienti da ogni parte, anche dal centro cittadino e da aree limitrofe, perchè di questo si tratta non è certo da attribuire al servizio di Irpiniambiente. "L'essere umano che c'è adesso andrebbe sostituito totalmente con uno nuovo sulla faccia della terra - ci dice una donna indignata - di che cosa parliamo. Purtroppo non vi è proprio la mentalità per l'evoluzione.

C'è gente che brucia i rifiuti nel camino e nei propri terreni come nell'era primitiva, pur di non differenziarli e recarsi negli appositi impianti di conferimento. E' qualcosa di veramente assurdo. Usi e costumi che non stanno proprio nè in cielo e nè in terra. Di questo passo andremo sempre peggio".

In contrada Casone una decina di cani randagi minacciano addirittura chi si reca a depositare i rifiuti. Sono lo i padroni dell'area. Vanno eliminati al più presto e totalmente i bidoni nelle varie piazzole e adottate le maniere forti verso chi deposita i sacchetti in maniera selvaggi. E' inconcepibile assistere ogni week end a questo scempio nelle varie contrade.