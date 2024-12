Savignano Irpino: si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi Rieletto sindaco Leonardo De Lillo con tanto di giuramento e fascia tricolore

E’ stato il primo cittadino di Savignano Irpino Fabio Della Marra a consegnare la fascia tricolore al sindaco dei ragazzi Leonardo De Lillo eletto a tutti gli effetti, secondo regolamento nel corso di una vera e propria consultazione amministrativa.

Un organo comunale simile a quello degli adulti, in grado di proporre iniziative ed esprimere giudizi sulle problematiche del proprio paese.

Lo scopo è quello di migliorare sempre di più la vivibilità nelle aree interne in lotta contro lo spopolamemto e la desertificazione. E le nuove generazioni hanno un ruolo fondamentale in questo. Quello di sensibilizzare la politica a fare di più per la salvaguardia del territorio e l'occupazione, per far si che i giovani possano restare sui propri territori, evitando di emigrare altrove.

Due sindaci per Savignano Irpino: "Siamo alla rielezione del sindaco De Lillo che tra l'altro è stato anche riconfermato dal consiglio comunale - afferma Fabio Della Marra - un'iniziativa sulla quale abbiamo investito come amministrazione. Lo abbiamo fatto proprio perchè pensiamo che possa essere uno stimolo per questi ragazzi, introdursi a quella che è la vita di tutti i giorni. Non è una questione politica ma di impegni e perchè no, un modo per avvicinarli a quelle che sono le regole che dovranno rispettare quando si riuniranno per portare avanti un'idea, una proposta. Sono senza dubbio un volano per un'amministrazione".

Oggi sull'elezione del sindaco la voce dei protagonisti nel corso dell'edizione del telegiornale delle ore 14.00 di Otto Channel Tv sul canale 16 del digitale terrestre.