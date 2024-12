Villanova del Battista: "Il museo multimediale apre le porte al Natale" In campo gli artisti del panettone e del torrone 2024

Il museo multimediale della transumanza apre le porte al Natale in piazza Michele Venuti a Villanova del Battista. Di scena l'evento: "Mumut dolce Natale, artisti del panettone e del torrone 2024" con la partecipazione del giornalista Luciano Pignataro. L'appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 18.00 alle 24.00.

Una giornata dedicata ai migliori grandi lievitati e torroni della provincia di Avellino e della Regione Campania, con esposizioni e degustazioni insieme ad altre eccellenze enogastronomiche tipiche delle feste natalizie: vini e bollicine, dolci tipici natalizi, cioccolato in varie declinazioni e tutto quanto può servire a comporre un cesto natalizio di assoluta qualità.

Inoltre ci sarà l’area dedicata ai bambini, con i giochi e le animazione degli elfi, tanto zucchero filato e l’immancabile presenza di Babbo Natale.

Evento organizzato dal comune di Villanova del Battista, regione Campania, con la collaborazione del Comune di Grottaminarda, dell’Istituto Alberghiero di Ariano Irpino e dell’associazione A Tempo Perso.

L'entusiasmo del sindaco di Villanova del Battista Ernesto Iorizzo: "Il museo riaprirà le porte, questa volta al Natale e alla magia che solo questo periodo sa trasmettere a tutti noi, Dolce e suggestivo, luminoso e animato, tradizionale e stupefacente, questo sarà il Mumut dolce Natale.

A Villanova del Battista abbiamo voluto condividere Un programma ricco di eventi, dedicati a bambini e adulti e particolarmente indicato per le famiglie, che condurrà i visitatori nell’atmosfera delle feste natalizie, un progetto di valorizzazione e promozione a rivitalizzare un’identità comune che mette al centro le persone, la forza propulsiva delle associazioni e delle attività commerciali.

Mumut dolce Natale sarà un modo innovativo di vivere il nostro museo multimediale della transumanza, primo in Irpinia, una strategia per valorizzare le nostre ricchezze naturalistiche, architettoniche, culturali, gastronomiche e sociali, per una importante modalità di promozione del territorio. Vi aspettiamo per questi dolci momenti, da trascorrere insieme".