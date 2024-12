Ariano, è Renzo Grasso, il medico di tutti: l'angelo dell'anno 2024 Successo per il pranzo di beneficenza promosso dall'associazione "Un Angelo per la vita"

Pienone e grande successo anche quest'anno per il pranzo di beneficenza promosso dall'associazione Un Angelo per la vita. Un evento curato nei minimi dettagli nei locali del ristorante grand hotel Biffy di Ariano Irpino. Gioia, convivialità, divertimento, ma anche di riflessione e condivisione. L'occasione per tracciare anche un bilancio del progetto "Spazio ascolto" che si è rivelato un toccasana per tante persone in difficoltà.

E come in ogni edizione che si rispetti, non poteva mancare il premio ormai tradizionale: "L'angelo dell'anno", assegnato quest'anno ad un grande uomo, prima di essere medico, Lorenzo Grasso, per tutti Renzo.

Una scelta all'unanimità da parte della commissione. Una persona come bene ha scritto Antonella Caccese, non solo professionalmente preparata ma un medico che ha fatto della sua vita una missione. Renzo Grasso ancora oggi è una persona sulla quale puoi contare in ogni momento. Virtualmente in pensione. Il suo telefono squilla ancora prima di assumere ogni decisione. "Voglio chiedere prima a Renzo è la frase che accomuna tante persone.

Persona dalle grandi doti umane, che si è sempre battuto per l'ammalato e i suoi diritti e anche per migliorare la vivibilità in città, corteggiato durante ogni competizione elettorale per la candidatura a sindaco che ha sempre respinto elegantemente. Un angelo nel vero senso della parola, amato e rispettato da tutti per la sua serietà e onestà. Una scelta quella di Lucia Scaperrotta, Angelo Giorgione e l'intero team organizzativo davvero apprezzata e condivisa da tutti.

Un evento nato per ricordare Valentina, una ragazza straordinaria, che ha saputo trasformare un dolore così immenso dopo la sua scomparsa nella gioia e solidarietà, fino a trascinare la sua famiglia e gli amici verso progetti solidali rivolti soprattutto a persone meno fortunate.