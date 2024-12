Guardia Lombardi, Betlemme in borgo: affascinante rievocazione della natività Non un semplice presepe vivente ma un'affascinante e realistica rievocazione storica

Non un semplice presepe vivente ma un'affascinante e realistica rievocazione storica della Betlemme nell'epoca della nascita di Gesù con tutti i suoi suoni, i suoi profumi, i suoi colori e le emozioni che suscita. Questo vuole essere “Betlemme in Borgo” in programma dal 21 al 24 dicembre nel centro storico di Guardia Lombardi nell'ambito del programma “Natale 2024”.

Nelle quattro giornate lo spendido borgo di Guardia con i suoi vicoli e le sue contrade si animerà di oltre 100 figuranti, di docili animali da fattoria, di antichi e quasi dimenticati mestieri, di suggestive musiche, di allettanti locande per valorizzare sapori antichi rivisitati con prodotti della tradizione locale.

Questo nello specifico il programma: sabato 21 dicembre, ore 18:00, “Fiaccolata dei figuranti”, domenica 22 dicembre, ore 18:00, “Uno sguardo a Gerusalemme e al Palazzo di Erode”, lunedì 23 dicembre, ore 18:00,“Arrivo di Giuseppe e Maria a Betlemme, martedì 24 dicembre, ore 22:00, in Piazza Vittoria “Rappresentazione della Nascita di Gesù”.

«Si tratta di un evento che stiamo organizzando da tempo con un'attenta ricerca storica - afferma il sindaco di Guardia Lombardi, Francescantonio Siconolfi - per far sì che ogni dettaglio venga curato al meglio e per mostrare la bellezza del nostro centro storico anche nel periodo invernale.

L'invito è rivolto ai cittadini di tutta l'Irpinia, della Campania e delle regioni limitrofe a partecipare a questo momento di fede e di folklore per cogliere il vero senso del Natale, per visitare in modo speciale ed emozionante il nostro magnifico Borgo e per degustrare la nostra eccezionale enogastronomia".