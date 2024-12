Ariano: Viggiano al freddo e al gelo, famiglie senza riscaldamento a Natale E' polemica sulla mancata installazione della caldaie nelle ex case gialle

"Ci è stato comunicato a tutti di eliminare qualsiasi tipo di stufa, dovevano installare le caldaie per poi collegarle ai relativi impianti radianti, ma finora nulla di tutto questo e siamo in pieno inverno con la neve in arrivo".

Ad interpellarci oggi sono alcuni abitanti di via Viggiano, ex case gialle dove il comune e va dato atto di questo sta realizzando un intervento straordinario di edilizia residenziale e riqualificazione urbana. 63 alloggi che nel corso degli anni erano stati completamente trascurati a tal punto da rischiare di cadere a pezzi, senza un briciolo di manutenzione.

Un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per un importo pari ad euro 5.749.000,00: isolamento termico delle strutture, pannelli fotovoltaici, sostituzione di tutte le caldaie e gli gli infissi, aree verdi, nuovi luoghi di aggregazione e parcheggi con superfici drenanti e molto altro, il tutto, finalizzato alla creazione di un ambiente moderno e funzionale.

I lavori sono arrivati all'ultima stecca di abitazioni. Ma il problema serio di queste ore per chi risiede all'interno è quello relativo al riscaldamento.

"Al freddo e al gelo come nella grotta di Betlemme. Ma almeno lì vi era il bue e l'asinello - ci dice una donna - il presepe vivente è qui, nulla da dire contro gli operai che sono stati di una precisione, ordine e serietà ma è inconcepibile vivere in queste condizioni".

E c'è anche chi si è ammalato: "Mio padre ha preso la bronchite. E' da tre mesi che siamo aspettando questo intervento. E ora la situazione è diventata davvero insostenibile".