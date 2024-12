Ariano: esercitazione di Natale nella villa comunale con Aios e nucleo Maf Evento giunto con successo alla settima edizione in collaborazione con la Prociv di Avellino

Hanno sfidato il grande freddo in villa comunale ad Ariano Irpino, bambini e genitori per assistere alla tradizionale discesa di babbo Natale ideata dall’Aios attraverso una teleferica con corda semistatica dal castello normanno, utilizzata per il recupero di persone ferite o disperse in ambienti impervi.

L’associazione guidata da Amedeo Iacobacci ha festeggiato il suo decimo compleanno e questa iniziativa è ormai un appuntamento fisso del Natale, svolta in collaborazione con il nucleo Maf e la Prociv di Avellino.

“Il nostro intento - afferma Iacobacci - è quello di avvicinare il popolo dei più piccoli alla attività che la protezione civile svolge in ambito del soccorso. E’ un mondo ancora tutto da scoprire, che noi intendiamo far conoscere a tutti”.

Il nucleo Maf indica una tipologia di unità operativa della protezione civile. Esso si occupa di soccorsi in altezza, profondità e fluviale inteso come interventi in superficie in acque mosse (fiumi, torrenti e acque alluvionali) realtà urbane, industriali o in ambienti impervi (ipogei-alpini-fluviali), in quegli interventi dove tali tecniche siano richieste e necessarie per lavorare, garantendo una maggiore sicurezza dei soccorritori e delle vittime.