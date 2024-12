Ariano: si lavora nelle palazzine di Viggiano, il quartiere della rinascita Le caldaie sono funzionanti e si sta procedendo all'installazione dei termosifoni dove mancano

Si lavora nella palazzine di Viggiano ad Ariano Irpino, ex case gialle, per la predisposizione degli impianti di riscaldamento in ogni abitazione. Mancavano gli ultimi interventi. Le caldaie sono funzionanti e si sta procedendo all'installazione dei termosifoni negli ultimi stabili.

"E' stato sistemato magicamente tutto - ci dice uno degli abitanti preoccupato nei giorni scorsi per le condizioni di salute di suo padre - possiamo mettere da parte le stufette di fortuna".

Gli addetti ai lavori stanno mettendo in atto ogni sforzo necessario per completare al più presto gli interventi.

"Non è stato facile superare le resistenze iniziali ed intervenire in alcune abitazioni dove tutto era stato stravolto. Abbiano dovuto rifare tutto daccapo. Ci siamo dovuti adattare anche alle esigenze e agli orari delle famiglie residenti. Ma alla fine ha vinto il buon senso".

"Viviamo ora in un alloggio degno di essere chiamato tale - ci dice una coppia di anziani, i cui lavori idraulici sono stati completati con celerità all'inizio".

La speranza è che la piccola cittadella di Viggiano possa mostrare presto la sua nuova veste e brindare così alla rinascita di un quartiere che rischiava davvero di cadere a pezzi.

Si tratta come si ricorderà di un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per un importo pari ad euro 5.749.000,00: isolamento termico delle strutture, pannelli fotovoltaici, sostituzione di tutte le caldaie e gli gli infissi, aree verdi, nuovi luoghi di aggregazione e parcheggi con superfici drenanti e molto altro, il tutto, finalizzato alla creazione di un ambiente moderno e funzionale.