Autostazione Grottaminarda: il calvario quotidiano per anziani e disabili Un disservizio che dura ormai da due anni e quasi otto mesi. Appello di Natale all'Air

Rampa mobile mai attivata, salita, scale per anziani e ascensori mai entrati in funzione. Un disservizio che dura ormai da due anni e quasi otto mesi. Un calvario quotidiano per anziani e diversamente abili completamente ignorato dall'Air. E' dura raggiungere la parte alta della struttura.

Il nuovo terminal bus dell'autostazione lo ricordiamo è entrato in funzione il due maggio 2022 in via Cipressi a Grottaminarda.

Dai 13 stalli del terminal partono ben 114 corse, che quotidianamente collegano la Valle dell’Ufita con i comuni limitrofi, le città di Avellino, Benevento, Napoli, l’Università di Fisciano e la vicina provincia di Foggia.

In funzione anche il parcheggio al piano interrato dove si sono verificate anche una serie di infiltrazioni. Dotato di 229 posti auto e 23 posti per motocicli, il servizio è operativo dalle 4.45 alle 22.00.

Mancano però una serie i servizi importanti come detto, soprattutto per le persone fragili e un'adeguata segnaletica esterna ed interna.

Viene rivolto un appello urgente all'Air affinchè si possa giungere al più presto al completamento dei lavori e anche al comune di Grottaminarda a fare la sua parte di competenza.