Pranzo di Natale per chi è in difficoltà, Franza:"Vicinanza, affetto e amicizia" L'iniziativa di Panacea, Maria Spina Pratola: "Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno"

Una tavola imbandita colorata di rosso, volontari all'opera nel preparare le varie pietanze, c'è chi ha mangiato insieme agli altri, in comitiva e chi invece ha preferito ritirare il cibo preferendo le proprie mura. Nell'uno e nell'altro caso è stata il filo conduttore del Natale è stata la solidarietà.

E' andato ben oltre le previsioni anche quest'anno, il pranzo di Natale, organizzato dall'associazione Panacea Odv, nel centro sociale di piano di zona nel rione Cardito. "Una grande risposta da parte dei commercianti e di quanti in vari modi hanno contribuito a rendere speciale questa giornata con le loro donazioni - afferma Maria Spina Pratola - ce l'abbiamo fatta anche quest'anno e siamo felicissimi".

A far visita ai volontari e agli ospiti, il sindaco Enrico Franza, insieme agli assessori Pasqualino Molinario e Toni La Braca.

"Il Natale è questo: vicinanza, affetto, amicizia. Tutti sentimenti che nel corso dell’anno probabilmente scompaiono e dimentichiamo che esistono nei rapporti interpersonali, invece il Natale dovrebbe richiamarci un po' anche a questo senso di responsabilità come istituzione.

Offriamo assistenza tutto l’anno ma oggi è un giorno particolare. E’ Natale e questo pranzo organizzato da una delle associazioni della nostra città, Panacea Odv, raccoglie un pò tutti i sentimenti che si provano in questi momenti. Come comune abbiamo dato il patrocinio morale. Cerchiamo di essere vicino a chi ha bisogno, in maniera semplice e tangibile. Ringraziamo Maria Spina Pratola, i volontari ma anche le altre associazioni attivamente impegnate nel sociale, non solo in queste giornate. Il nostro obiettivo è quello di intercettare i bisogni e risolverli”.