Crisi idrica, Petrillo: "Non dobbiamo minimamente abbassare la guardia" "Che sia un anno nuovo ricco di acqua pulita e di prosperità"

"Quest'anno, le festività natalizia hanno un sapore diverso. Il sapore della speranza che abbiamo seminato insieme, goccia dopo goccia. Auguro a tutti voi che questo seme continui a crescere e a portare i suoi frutti. Che sia un anno nuovo ricco di acqua pulita e di prosperità".

E' l'augurio da parte di Domenico Petrillo, un uomo delle grandi lotto che con caparbietà e grande determinazione insieme ad altri combattenti come lui è riuscito a mettere su un comitato, dal nome "Uniamoci per l'acqua" che in pochissimo tempo è diventato una grande realtà per il territorio. Al suo fianco diverse delegazioni e il portavoce dei piccoli comuni Virgilio Caivano con il quale si è instaurato un rapporto importante di sinergia.

A breve ci sarà un nuovo incontro a Grottaminarda per stabilire insieme le strategie di lotta per il 2025 che si annuncia particolarmente caldo. Il monito di Petrillo: "Non dobbiamo minimamente abbassare la guardia e l'attenzione mediatica deve restare altissima su questa vicenda".