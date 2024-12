Ariano: Guardia nazionale ambientale rilancia l'azione sul territorio Nuove iscrizioni per il 2025. Ecco come fare

La Guardia Nazionale Ambientale è lieta di annunciare l'apertura delle iscrizioni per l'anno 2025 presso la sede regionale della Campania, situata in Ariano Irpino in Via Marconi 20. "Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali a unirsi a noi".

Diventare una guardia zoofila volontaria è un'opportunità unica per contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale e alla tutela degli animali.

"I corsi offerti dalla nostra associazione forniscono tutte le competenze necessarie per operare efficacemente sul territorio, intervenendo in situazioni di emergenza e promuovendo comportamenti rispettosi dell'ambiente.

Unisciti a noi e scopri come fare la differenza nella tua comunità! Le iscrizioni sono aperte a persone di tutte le età che desiderano impegnarsi per una causa importante. Presso la nostra sede troverai un ambiente accogliente e professionale, dove potrai ricevere formazione di alta qualità e supporto continuo".

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, contattare la sede regionale della Campania in Via Marconi 20 ad Ariano Irpino.

"Non perdere questa occasione per diventare una guardia zoofila volontaria e fare la tua parte nella protezione del nostro ambiente".