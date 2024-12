Grottaminarda: impossibilitati persino ad uscire di casa in via Torquato Tasso Inciviltà e mancanza di controlli. Appalle alla polizia municipale da parte dei residenti

Ci risiamo. Abitanti impossibilitati persino ad uscire di casa in via Torquato Tasso a Grottaminarda dove un anno fa, dopo ripetute segnalazioni era stato dato un segnale di civiltà con la segnaletica orizzontane e i relativi spazi per la sosta.

Oggi la situazione è tornata nuovamente al punto di partenza. Ogni lunedì in occasione del mercato settimanale è caos totale. Ognuno fa ciò che gli pare, mostrando anche arroganza.

Siamo a pochi metri dal casello autostradale, gli spazi di sosta al centro della piazza ci sono, ma non vi è alcun rispetto da parte degli automobilisti. Controlli e sanzioni? Zero. Basta farsi un giro stamane sul posto per rendersi conto del disordine totale. Viene rivolto un appello alla polizia municipale ad essere più presente in quest'area affinchè si possa mettere fine, soprattutto il lunedì a questa sitiuazione incresciosa.