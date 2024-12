Ariano, mura in fase di collasso in via fontananuova: è corsa contro il tempo Vigilia di capodanno movimentata, operai al lavoro e abitanti in preda all'ansia tra disagi e paura

Non è di facile soluzione il movimento franoso di fine anno venutosi a creare in via fontananuova ad Ariano che ha messo in crisi decine di famiglie, costrette a trasferire in strada, fuori dai propri box e spazi condominiali le proprie auto alle prese con due mura di sostegno in fase di ribaltamento. Rispetto a ieri la situazione, in evoluzione in queste ore, è ulteriormente peggiorata.

Gli operai stanno mettendo in sicurezza acqua e gas ma il timore che le strutture possano cedere ulteriormente appare concreto. Si scava a monte dove sarebbe stata individuata una prima falla. Una perdita di acqua che negli anni ha trovato sfogo in un pozzetto della telecom.

Ci sono più forze in campo per cercare di salvare il salvabile ed evitare che la situazione possa ulteriormente degenerare.

Alto calore, imprese, sidigas, amministratore di condominio, proprietari di particelle, avvocati e il comune che in maniera coscienziosa pur essendo una proprietà privata, non di sua competenza sta seguendo l'evolversi della situazione con il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella e un suo collaboratore. E' stato già realizzato rapidamente dall'alto calore un primo bay pass per garantire agli abitanti l'erogazione idrica. Stamane l'interruzione è dovuta ai lavori di scavo necesari nella parte alta della strada e che hanno già consentito di intercettare una prima perdita.

Accanto al luogo della frana in atto, vi è una parte di proprietà soggetta a fallimento dove già in passato sono state segnalate criticità. Ma è tutta la zona fino a valle che presenta mura di contenimento rigonfiati e in fase di collaso, dovuto ad infiltrazione e opere realizzate in modo precario negli anni passati e quindi oggi deteriorate, senza un minimo di manutenzione.

E c'è anche un problema di carattere igienico sanitario che potrebbe presentarsi nelle prossime ore, non essendo possibile per motivi di sicurezze accedere all'area in cui insistono i bidoni per la raccolta rifiuti da parte degli addetti ai lavori.

Bisognerà trovare anche qui una soluzione provvisoria diversa, in collaborazione anche con altri inquilini della zona. Siamo alla vigilia di capodanno e la tempestività di azione non è mancata. Ora il problema da risolvere è quello delle competenze e sui tempi di intervento che si spera possano essere celeri.