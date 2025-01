Il calore di Napoli infiamma l’Irpinia: magica notte di Capodanno a Casa Reale La calda e coinvolgente atmosfera del gruppo Vesuvio

Il calore di Napoli infiamma l’Irpinia. Grande euforia a Sturno con un pienone senza precedenti a Casa Reale. Due sale gremite, buon gusto e tanto divertimento. Per il patron Giancarlo Molinario l’ennesimo successo. A far tremare la magnifica e suggestiva struttura nel cuore della Valle Ufita è stata soprattutto la calda e coinvolgente atmosfera del gruppo Vesuvio.

Il popolo della notte giunto in massa dal capoluogo campano ha ballato, mangiato e brindato in una delle due grandi ed accoglienti sale per poi pernottare e trattenersi oggi anche a pranzo.

"Ci siamo sentiti a casa, è stato un capodanno meraviglioso, tanto divertimento, sorrisi e spensieratezza. E abbiamo voluto dare anche un grande segnale di prudenza e prevenzione, non mettendoci alla guida durante la notte. Meglio restare qui e approfittarne per ammirare anche le bellezze del territorio". C'è chi è partito anche dal nord per raggiungere il gruppo Vesuvio. Una potenza, fatto di bella gente che ama divertirsi in modo sano.

Oggi alle nel telegiornale delle 14.00 di Otto Channel, sul canale 16 del digitale terrestre, tutte le emozioni della magnifica notte di Capodanno a Casa Reale.