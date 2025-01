Ariano: prismi di monitoraggio sulle mura all'interno del corpo di frana Le letture dei tecnici consentirenno di avere un quadro preciso e costante della situazione

Prismi di monitoraggio, posizionati lungo il costone, sulle mura restanti all'interno del corpo di frana di via fontananuova ad Ariano Irpino.

Un rilievo fotografico e tecnico che permetterà di avere in tempi brevi attraverso le letture periodiche, un quadro ancora più chiaro della situazione al fine di scongiurare ulteriori rischi. La preoccupazione maggiore riguarda la strada principale che porta alla variante.

Intanto l'impresa Termosud impianti ha completato con grande professionalità e competenza le attività di messa in sicurezza del costone, sia a monte che a valle, operando con estrema cautela.

I tecnici che hanno effettuato un ulteriore sopralluogo, sono alle prese con la predisposizione del progetto di riconfigurazione degli accessi Solo attraverso il monitoraggio messo in atto, sarà possibile verificare l'andamento del dissesto e il grado di stabilizzazione.

Diverse sono le ipotesi sulle quali si sta lavorando. In tempi brevi si dovrà in ogni caso tirare fuori una prima idea progettuale. I lavori nel frattempo si fermeranno, non c'è altro da fare, se non quello di dare avvio alla ricostruzione.