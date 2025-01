Festività natalizie ad Ariano più luci che ombre: Confcommercio tira le somme Una riflessione a largo raggio da parte di Nicola Grasso. Soddisfazione per le iniziative in villa

Durante i fine settimana precedenti le festività natalizie 2024 ad Ariano Irpino, non sono mancati problemi di viabilità che hanno messo alla prova la pazienza di residenti e visitatori.

L’afflusso massiccio di automobili verso la città del tricolle, ha evidenziato alcune criticità nella gestione del traffico e nella disponibilità di parcheggi. Ecco una riflessione a largo raggio da parte del responsabile Confcommercio Ariano Irpino e Valle Ufita Nicola Grasso.

Le principali problematiche:

1. Congestioni stradali:

Le vie d’accesso da Cardito e Martiri, in particolare nelle ore di punta, hanno registrato lunghe code di veicoli.

La mancanza di una pianificazione adeguata per il traffico natalizio ha peggiorato la situazione, creando disagi sia per chi era diretto in città per acquisti e commissioni, sia per i residenti che necessitavano di spostarsi per motivi quotidiani.

2. Parcheggi insufficienti:

I parcheggi disponibili, sia in centro che nelle zone limitrofe, si sono rivelati inadeguati per l’elevato numero di avventori. La mancanza di un servizio di navette, più volte sollecitato anche negli scorsi anni, ha costretto molti a lasciare l’auto in aree non autorizzate, causando ulteriori intoppi alla circolazione.

3. Segnaletica e gestione della mobilità:

La segnaletica stradale temporanea e le deviazioni introdotte per i cantieri in centro storico per agevolare l’accesso agli eventi non sono state sempre chiare. Inoltre, l’assenza di un numero sufficiente di vigili urbani o volontari per regolare il flusso veicolare ha contribuito a creare confusione in alcuni punti strategici.

4. Trasporti pubblici sottodimensionati:

La rete di trasporto pubblico locale non è stata potenziata in modo significativo per l’occasione poteva essere una valida alternativa all’uso dell’auto privata.

Luci:

Il Natale d’Inverno 2024 ad Ariano Irpino è stato un evento magico che ha saputo fondere tradizione e innovazione, attirando cittadini e visitatori da tutta la provincia. Le strade del centro storico e soprattutto la Villa Comunale con il suo castello si sono trasformate in un suggestivo villaggio natalizio, arricchito da luminarie artistiche che hanno incorniciato le torri del maniero.

Le note positive

Organizzazione e atmosfera

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le varie associazioni locali, ha puntato su un programma ricco di iniziative. Mercatini artigianali, concerti, spettacoli teatrali, e attività per bambini hanno animato la villa, creando un’atmosfera calda e accogliente. La grande novità di quest’anno è stata la casa di babbo Natale e quella della befana, che hanno riscosso grande successo, diventando il fulcro delle festività.

Coinvolgimento commerciale

I negozianti e gli esercenti arianesi hanno beneficiato di un buon afflusso di visitatori, grazie anche alla isola pedonale di via Tribunali e alle numerose promozioni organizzate per l’occasione.

Il presidente di Confcommercio, Nicola Grasso, ha espresso grande soddisfazione per l’impatto positivo sull’economia locale, sottolineando l’importanza della sinergia tra pubblico e privato.

Conclusione

Natale d’inverno 2024 ad Ariano Irpino ha saputo offrire momenti di svago, riflessione e convivialità, consolidando il ruolo della città come punto di riferimento per le festività natalizie in Irpinia. Un evento che ha unito la comunità, valorizzato il territorio e regalato emozioni indimenticabili.

Un’esperienza consigliata a tutti, con l’augurio che le prossime edizioni possano essere altrettanto attrattive con una programmazione migliore della logistica e della pubblicità degli eventi anche fuori dai confini regionali.

La soddisfazione della gente. Così Alessandro Pagliaro: "Bellissime iniziative per la nostra Ariano. Davvero complimenti vivissimi. Ariano dovrebbe essere così per Davvero tutto l'anno". Lo scatto bellissimo è di Photo Fantasy Peluso.