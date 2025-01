Epifania all'insegna della solidarietà ad Ariano: volontari in campo Distribuzione di pasti nelle case a persone indigenti e sole

Epifania all’insegna della solidarietà in Irpinia. Un piatto caldo per le persone indigenti, che vivono in condizioni di estrema difficoltà.

Tutto pronto nel quartier generale della pubblica assistenza Vita in via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino, per la preparazione e smistamento dei pasti. In campo oltre ai volontari, guidati da Guglielmo Ventre, icona del volontariato da anni nelle aree interne, ci saranno anche altre associazioni a partire dalla Croce Rossa, Lions, Voglia di Sorrisi e Un Angelo per la Vita. Verranno distribuiti circa 80 pasti a domicilio ad una 30ina di famiglie in difficoltà. E’ un gesto significativo e di grande valore.

“Vogliamo regalare un sorriso e un momento di gioia e famiglie meno fortunate che silenziosamente, vivono una condizione di estrema povertà. E lo facciamo anche quest’anno in sinergia con altre associazioni, uniti dalla stessa voglia di fare qualcosa di bello per gli altri. Saremo noi stessi con discrezione a raggiungere le varie case. E’ la nostra missione.

L’associazione Vita, nata in un momento tristissimo dopo la scomparsa di Tonino Ventre, dalla sua piccola sede di Cardito, successivamente in via Pasteni per poi approdare nei locali del centro sociale di rione Martiri, ne ha fatti di passi in avanti, operando sempre con grande impegno, trasparenza e professionalità. Un parco mezzi importanti, una serie di servizi quotidiani e un raggio di azione esteso su un vasto territorio.

E in tema di aiuti, la consegna di alimenti a numerose famiglie, grazie al banco alimentare. Una realtà imponente quest’ultima capace di recuperare alimenti di vario genere per chi ne ha più bisogno. Dal 1989 in campo per dare un nuovo valore al cibo, combattendo gli sprechi, al servizio delle persone e del pianeta. E’ di soli pochi giorni fa la grande colletta, riuscitissima nei vari supermercati. 7.900 tonnellate di alimenti raccolti in tutta Italia: 12.000 punti vendita aderenti, 155.000 volontari coinvolti, oltre 5 milioni di italiani che hanno partecipato convintamente alla donazione.

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, mq quanto amore mettiamo nel dare”.