Ariano: L'Epifania e la suggestiva cartolina di Valleluogo La tombolata dell'amicizia e il presepe di Franco Sciarrillo e Maria Zecchino donato al Santuario

Una tombolata nel segno dell'amicizia e della cordialità come è nello stile di una comunità ridente, attiva e dinamica, quale quella di Valleluogo, tanto cara al Beato Luigi Novarese. Una ricorrenza quella dell'Epifania tra sorrisi e gioia per i Silenziosi Operai della Croce e l'associazione amici di Valleluogo cominciata con la santa messa nel Santuario e la tombolata. Presente il sindaco Enrico Franza insieme all'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario. E' stata anche l'occasione per ammirare il maestoso presepe ideato e realizzato da Franco Sciarrillo e Maria Zecchino donato ai Silenziosi Operai della Croce di Valleluogo e ricostruito con grande dedizione da Vincenzo Montesanto e Tommaso Mariano. Un'opera maestosa, permanente, di grande valore, frutto di tanti anni di passione, ricerche, impegno e creazioni artigianali da parte di Franco e Maria, una coppia esemplare residente nel rione San Pietro, luogo in cui per anni è stata realizzata quest'opera meravigliosa, tra le più belle in Italia per le sue caratteristiche artigianali, diventata oggi orgoglio di Valleluogo.