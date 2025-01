Reti idriche colabrodo, comitato uniamoci per l'acqua: è un calvario infinito "I cittadini hanno diritto a un servizio idrico efficiente e a un'informazione trasparente"

"Le cronache si ripetono, le perdite si moltiplicano. Tre nuove rotture, due a Santa Barbara e una al bivio di Accoli, si aggiungono alla lunga lista di disservizi idrici che affliggono la nostra provincia. Nellee "oltre 420" perdite di cui si parlava sono comprese anche queste ennesime rotture che mettono in ginocchio Ariano Irpino?

Chiediamo all'Alto Calore e alla Regione Campania risposte chiare e immediate! È ora di fare chiarezza". Lo scrive in una nota il comitato uniamoci per l'acqua, sollevando una serie di richieste urgenti.

Pubblicate l'elenco dettagliato delle perdite! Individuate ogni singola rottura, indicando la sua esatta ubicazione e la tempistica degli interventi. Rendete pubblico il capitolato d'appalto! Vogliamo conoscere nel dettaglio come vengono gestiti i fondi e quali sono i criteri di selezione delle ditte incaricate dei lavori. Comunicate il numero esatto degli agenti tecnici operativi! La vostra affermazione sulla carenza di personale solleva forti dubbi sulla capacità di far fronte all'emergenza. Basta nascondersi dietro scuse e promesse non mantenute! I cittadini di Ariano Irpino hanno diritto a un servizio idrico efficiente e a un'informazione trasparente. Non ci stancheremo di chiedere risposte finché non saranno soddisfatte le nostre legittime richieste".