Ariano: cedimento di un chiusino stradale lungo viale Tigli Tratto delimitato da una transenna in attesa dell'intervento di riparazione

Sprofondamento di un chiusino stradale lungo viale Tigli ad Ariano Irpino, a ridosso della villa comunale a causa di un cedimento della base di appoggio. Gli operai dell'area tecnica hanno provveduto a transennare per motivi di sicurezza momentaneamente la zona, per limitare al minimo i disagi, in attesa dell'intervento di una ditta esterna. Bisogna aprire il coperchio in ghisa e ricollocarlo in opera nel suo alloggio. Un'opera che rientra nella manutenzione delle reti stradali. Stesso discorso vale per un episodio analogo avvenuto in zona San Pietro lungo la statale 90 delle puglie. Il comune è in esercizio provvisorio. Si aspetta l’approvazione del bilancio di previsione e tempo qualche giorno verranno effettuati gli interventi di riparazione.