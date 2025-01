Il Governo riapre la partita dei tribunali soppressi: Ariano spera La battaglia per la giustizia di prossimità

L’annuncio del Governo di voler ripristinare subito tre tribunali soppressi certifica il fallimento della riforma del 2012 e dimostra che la battaglia per la giustizia di prossimità era ed é sacrosanta.

"Certo, Ariano non fa parte dei tre recuperati e la strada è molto stretta e difficile, ma l’annuncio del governo di voler emanare una legge delega che consenta di riaprire altre strutture ci obbliga a continuare a crederci, e ad impegnarci per elaborare un progetto credibile, che miri all’apertura di un secondo tribunale irpino. L’avvocatura come al solito c’é, ma anche e soprattutto la politica deve fare la sua parte".

Ad affermarlo sono gli ex componenti dell’ordine forense arianese di ritorno da una importante riunione tenutasi a Roma. Il pallino è ora in mano alla politica, sindaci, area vasta, parlamentari irpini e regionali.

