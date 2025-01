Ariano, frana via Fontananuova: la strada della svolta è la protezione civile L'appello degli abitanti a tutte le istituzioni: "Non ci abbandonate"

Non resteranno soli e abbandonati a se stessi gli abitanti di via Fontananuova ad Ariano Irpino, dopo la frana che ha visto crollare le mura di contenimento (nel video) a ridosso della zona in cui risiedono fino a minacciare la sede stradale principale che porta alla Variante.

"La situazione è molto attenzionata - ci fa sapere l'amministratore di condominio Roberto Cardinale, il quale è in continuo contatto con tutte le parti interessare affinchè i tempi di risoluzione della problematica possano essere ristretti il più possibile". Due giorni fa un guasto elettrico, poi fortunatamente risolto ha creato non pochi disagi ai residenti aggravando una situazione già precaria.

ll comune dal canto suo, intervenuto sin dalla notte del crollo, pur non avendo responsabilità e competenze ha inoltrato richiesta alla regione Campania per l’intervento della protezione civile. Quest'ultima grazie all'attivismo immediato della dirigente Claudia Campobasso ha chiesto un sopralluogo al locale genio civile, che è stato effettuato venerdì scorso insieme all'area tecnica comunale.

Ovviamente per intervenire con la costruzione di nuovi muri c’è bisogno di presentare i progetti e i calcoli delle strutture, ciò implica che ci occorre tempo. Parliamo di proprietà privata dei costruttori dei palazzi. Ma il possibile intervento della protezione civile lascia ben sperare.

Per quanto riguarda servizi, ieri era previsto l'avvio del rifacimento completo della rete del gas e acquedotto partendo dal palazzo De Pasquale. Lavori rinviati nelle prossime ore a causa delle avverse condizioni meteo. "Non c’è stallo, ci vuole del tempo, è una situazione di emergenza che verrà affrontata nel modo giusto".