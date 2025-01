Giro d'Italia, Nicola Grasso: "Esiste anche l'Irpinia del nord est" L'appello rivolto alla politica locale e provinciale

L’inclusione dell’Irpinia per il terzo anno consecutivo nel percorso del Giro d’Italia non è solo un riconoscimento delle sue straordinarie potenzialità per il ciclismo, ma anche un’opportunità per promuovere il territorio su scala nazionale e internazionale.

Con le sue montagne imponenti, i borghi pittoreschi e le splendide vallate, la provincia di Avellino offre una varietà di paesaggi unica che ben si presta non solo agli sport outdoor ma anche al turismo culturale e gastronomico.

Il passaggio del Giro d’Italia rappresenta una vetrina privilegiata per il territorio, capace di attrarre migliaia di visitatori e appassionati.

La tappa Potenza - Napoli, infatti, non si limiterà ad essere un appuntamento sportivo, ma diventerà anche un’occasione per valorizzare i prodotti tipici, le tradizioni locali e l’ospitalità della Irpinia.

"Siamo dispiaciuti che una manifestazione così importante - ha precisato il presidente di Confcommercio Ariano, Nicola Grasso - è ad appannaggio solo della alta Irpinia e del valle del Sele. Delusi di non poter mostrare al contempo anche le bellezze della valle Ufita e dell'arianese. L’ Irpinia del nord est è pronta a ospitare un evento memorabile come il Giro d'Italia, ma la politica locale e provinciale è impegnata su altri fronti".