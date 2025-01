Ariano, ancora una falsa ordinanza di chiusura delle scuole: gesto squallido Il sindaco Enrico Franza pronto ad interessare dell'accaduto gli organi inquirenti

Ancora una falsa ordinanza sindacale diffusa in rete con la firma fasulla del sindaco Enrico Franza, relativa alla chiusura delle scuole ad Ariano Irpino. Un gesto di pessimo gusto che sta generando confusione tra la popolazione. Lo stesso primo cittadino, si è detto profondamente amareggiato e intenzionato ad interessare le forze dell'ordine, al fine di indagare su chi si diverte a diffondere notizie false, attraverso documenti contraffatti a discapito dell'ente e degli stessi cittadini. In ogni caso Franza invita la popolazione in queste circostanze a seguire sempre i canali ufficiali, le sue pagine personali e quella dell'ente oltre agli organi d'informazione. Ogni altra notizia in circolazione è da considerarsi falsa.