Affari Tuoi, Giuliana Cioffi protagonista in tv. Il sindaco: Forza Cervinara Ieri sera la giovane professionista protagonista su Rai 1 con mamma Antonella

Una giovane ingegnere gestionale di Cervinara protagonista su Rai Uno. Ieri sera Cervinara e tutta l'Irpinia hanno fatto il tifo per Giuliana Cioffi, una talentuosa cervinarese che ha partecipato al celebre programma "Affari Tuoi" in compagnia della madre, l'insegnante Antonella. Anche il sindaco del comune di Giuliana, Cervinara, ha con un post fatto i suoi auguri e complimenti alla giovane professionista. Caterina Lengua scrive e annota su facebook: Complimenti da tutti noi, brave Giuliana e mamma Antonella. La popolare trasmissione, nota come "il gioco dei pacchi" e condotta da Stefano De Martino, vede la giovane tra i concorrenti in gara. Giuliana ha scelto di accettare la proposta del dottore, tornando a casa con 50mila euro.

La serata si è aperta con l’arrivo del pacco speciale, dedicato alla Regione Campania: i babà, simbolo per eccellenza della tradizione dolciaria locale.

Quando il dottore ha offerto 50mila euro, mamma e figlia hanno deciso di accettare, concludendo la partita e rinunciando al rischio di aprire il loro pacco, che conteneva ben 100mila euro.