Cucciolo smarrito sulla Provinciale nel freddo: salvato dai carabinieri E' stato portato in una casa rifugio si cercano i proprietari

Cucciolo ritrovato e tratto in salvo dai carabinieri tra Frigento e Gesualdo mentre girovagava pericolosamente lungo la strada provinciale 303, mettendo a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada. Privo di microchip è stato affidato ad una casa rifugio di Sturno, nel tentativo di ritrovare i proprietari.

Si tratta dell'ennesimo intervento dei carabinieri in Irpinia in questo freddo invernno 2025 a tutela di animali abbandonati o smarriti sul territorio. Diversi sono stati i salvataggi da morte sicura lungo le strade. Preziosa come sempre la collaborazione in questi casi con i cittadini.