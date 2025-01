Ariano: l'appello di Daniele Caraglia nelle vesti di reporter da contrada Tesoro Ecco le richieste formulate all'amministrazione comunale in un video

Su richiesta degli abitanti di contrada Tesoro ad Ariano Irpino, Daniele Caraglia, da anni sentinella di questa zona particolarmente dinamica al confine con Difesa Grande e Villanova del Battista, ha girato un video per mostrare la situazione attuale degli spazi adiacenti la piccola chiesa al fine di sensibilizzare l'amministrazione comunale.

"Non me ne vogliate, la mia non vuole essere affatto una polemica ma solo una spinta attraverso questo mio piccolo e modesto reportage a fare di più per la nostra contrada, pur riconoscendo l'attenzione che è stata mostrata finora da questa amministrazione comunale con la quale abbiamo avuto più volte modo di dialogare, confrontarsi e operare insieme.

La zona purtroppo è scarsamente illuminata e lo dimostra il fatto che in occasione di qualche nostra manifestazione, abbiamo dovuto richiedere l'ausilio di una torre faro alla protezione civile flumerese che ringraziamo. A tal proposito speriamo di poter fare al più presto un'iniziativa rivolta alla prevenzione in parrocchia con la valida partecipazione del presidente Francesco Giacobbe".

Tra le richieste formulate oltre alla pubblica illuminazione, la sistemazione della strada che porta alla chiesa dove una donna tra l'altro è caduta e l'installazione di nuove panchine.