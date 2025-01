L'Irpinia si prepara alla giornata della memoria: ecco Tufo Due appuntamenti pe riflettere sull'immane tragedia dell'olocausto

In occasione dell’approssimarsi della giornata della memoria 2025, l’amministrazione comunale di Tufo in Irpinia ha programmato due appuntamenti, per riflettere sull’immane tragedia dell’olocausto.

Si parte oggi. venerdì 24 gennaio, alle ore 18, quando l’ormai consueto aperitivo letterario, nei locali della biblioteca comunale, vedrà protagonista il medico e scrittore Pasquale Donnarumma, autore dei romanzi “P. di partigiano” e “P. di prigioniero”, per discutere insieme sul tema “Tra partigiani e memoria. Storie di resistenza e prigionia”.

Si proseguirà, poi, domenica 26 gennaio, ancora alle ore 18, presso la sala convegni della casa comunale, con il cineforum “Il giorno della memoria”. Prima della proiezione, si svolgerà una breve discussione sul tema.

"La volontà di organizzare i due appuntamenti a ridosso della giornata della memoria - fanno sapere dall’amministrazione tufese - nasce dalla convinzione che riunirsi intorno a una pagina tanto drammatica della nostra storia è oggi, più che mai, fondamentale.

Non si tratta di limitarsi ad alimentare una memoria, in ogni caso necessaria, ma appare doveroso interrogarsi sulla nostra contemporaneità alla luce di quella tragedia".