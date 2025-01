Abbandona televisore in strada: il sindaco lo convoca e glielo riconsegna Redarguito ed invitato ad avere in futuro comportamenti civili e rispettosi dell’ambiente

"In seguito ad attività di controllo del territorio e su segnalazione di alcuni cittadini dotati di senso civico, abbiamo recuperato un vecchio televisore abbandonato ai bordi della strada provinciale 38, in località “Belvedere Madonna della Neve”.

Recuperato il vecchio televisore da parte dell’operatore comunale, abbiamo notato che all’apparecchio Tv era appiccicato un numero di telefono che l’ignaro proprietario non aveva nemmeno rimosso. Intercettato, quindi, l’autore del gesto incivile, lo abbiamo invitato in comune e gli abbiamo riconsegnato il vecchio televisore con l’avvertenza di smaltirlo nei modi di legge negli appositi centri Raee e non nei boschi scambiati, da taluni, per discariche".

E' successo in provincia di Avellino, nel piccolo e incontaminato comune di Sturno. E' lo stesso sindaco Vito Di Leo, particolarmente sensibile alla cura dell'ambiente sul territorio, a darne notizia.

"L’autore dell’insano gesto è stato, inoltre, severamente redarguito ed invitato ad avere, in futuro, comportamenti civili e rispettosi della comunità e dell’ambiente".