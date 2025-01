Cucine da incubo arriva a Montella: Cannavacciuolo in Alta Irpinia Il format tv fa tappa in provincia di Avellino

"Cucine da Incubo" arriva a Montella, in provincia di Avellino. Stamane l'arrivo della troupe capeggiata dal celebre chef Cannavacciuolo. Il celebre programma televisivo “Cucine da Incubo”, condotto dallo chef stellato Antonino Cannavacciuolo fa dunque tappa in alta Irpinia. Il Comune ha deliberato di concedere il patrocinio per le riprese, che si svolgeranno da oggi, 27 gennaio, fino al 31 gennaio 2025, rispondendo positivamente alla richiesta avanzata dalla Endemol Shine Italy, casa di produzione del format.

La decisione, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, punta a promuovere la bellezza del territorio locale e le eccellenze irpine, sfruttando la visibilità offerta da un programma di grande successo. Le riprese coinvolgeranno sia il ristorante individuato – “La Brasserie” – che ambientazioni esterne, per raccontare una storia che intreccia cucina, territorio e rinascita.

Visibilità per Montella

Il Comune di Montella ha sottolineato i benefici di questa iniziativa, che si inserisce tra le attività volte alla valorizzazione culturale e turistica del territorio. Il Responsabile del Settore IV Tecnico Manutentivo è stato incaricato di collaborare con la produzione per garantire il supporto logistico e tecnico necessario.

In Tv la bellezza dell'Alta Irpinia

Cannavacciuolo, come previsto dal format, guiderà lo staff del locale attraverso un percorso di trasformazione, puntando a risolvere criticità e a valorizzarne le potenzialità. Le riprese offriranno anche uno spaccato della bellezza paesaggistica di Montella, evidenziando le sue tradizioni e unicità.